Wagner-Brüder starten in die NBA-Saison - mit unterschiedlichen Vorzeichen

Mit Franz und Moritz Wagner spielen zum ersten Mal zwei deutsche Brüder in der NBA. Franz geht in seine erste NBA-Saison. Für Bruder Moritz ist es vielleicht die letzte Chance, sich in der NBA zu etablieren. In der Nacht zu Donnerstag geht es für die beiden mit den Orlando Magic los. | mehr