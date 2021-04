Beim 110:101 der Los Angeles Lakers gegen die Toronto Raptors war Deutschlands bester Basketballer am Dienstagabend (06.04.2021/Ortszeit) mit Ogugua "OG" Anunoby aneinandergeraten. Lakers-Profi Montrezl Harrell, der den aufgebrachten Schröder verteidigen wollte, und Anunoby mussten das Spiel schon 2:20 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels verlassen.

"Das war unnötig" , sagte Schröder. "Ich habe ihn hart gefoult. Bei mir gibt es keine einfachen Körbe. Aber ich habe ihn gehalten, weil ich nicht wollte, dass er sich verletzt. Und er hat sich ganz klar nicht verletzt. Danach wirft er mich auf den Rücken. Das ist einfach unnötig" , sagte der 27-Jährige und meinte in Anspielung auf eine Wrestling-Serie: "Damit sollte er zur WWE gehen und nicht zum Basketball."

Wie beim Kampfsport

Anunoby hatte sich nach dem Foul des Nationalspielers revanchiert, indem er Schröders Bein aushebelte und mit einer Bewegung wie beim Kampfsport auf den Rücken warf.

Schröder verhalf den zuletzt strauchelnden Lakers danach dennoch zu dem wichtigen Erfolg in Tampa, wo die Raptors wegen der Corona-Pandemie ihre Heimspiele austragen. Der Titelverteidiger hatte zeitweise doppelt so viele Zähler wie der Gegner und kommt nun auf fünf Siege und fünf Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen. Schröder gelangen zwölf Punkte, zwei Rebounds und neun Vorlagen.

Niederlagen für Bulls und Celtics

Nationalspieler Daniel Theis verpasste das 113:97 der Chicago Bulls gegen die Indiana Pacers aus persönlichen Gründen. Weitere Angaben machten die Bulls nicht. Moritz Wagner verlor mit den Boston Celtics 96:106 gegen die Philadelphia 76ers.

Impfung für Kleber

Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks hat inzwischen seine erste Corona-Impfung erhalten. "Die Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, haben ihre erste Impfung bekommen. Und ich denke mal, die zweite kommt dann auch bald", sagte Kleber, der Anfang des Jahres selbst an Covid-19 erkrankt war.

In den USA schreitet die Impfkampagne schnell voran, rund ein Drittel der Bevölkerung ist bereits erstgeimpft. Im Bundesstaat Texas, in dem Kleber lebt, wurden viele Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder aufgehoben. "Aber wir haben trotzdem noch unser NBA-Protokoll. Für mich ändert sich deshalb nichts" , so der 29-Jährige: "Ich bin trotzdem die ganze Zeit daheim in der Wohnung, ich kann jetzt nicht in ein Restaurant. Für mich hat sich nichts geändert, obwohl Texas offen ist."

dpa/sid | Stand: 07.04.2021, 07:31