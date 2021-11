Die Sacramento Kings gewannen am Freitag (26.11.2021, Ortszeit) mit 141:137 (43:43) bei den Lakers. Im vierten Viertel und in der ersten Verlängerung hatten die Kings für die letzten Punkte gesorgt, um eine Niederlage abzuwenden. In der zweiten Verlängerung gelang Superstar LeBron James der 124:124-Ausgleich für die Lakers.

In der dritten Overtime setzten sich die Kings dank eines 11:2-Laufs entscheidend ab. De'Aaron Fox war mit 34 Punkten und acht Assists bester Spieler Sacramentos, bei den Lakers kam James auf 30 Zähler und elf Assists.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

James für obszöne Geste bestraft

James war vor dem Spiel von der NBA mit einer Geldstrafe von 15.000 US -Dollar belegt worden. Der Superstar hatte in der vorherigen Partie gegen die Indiana Pacers eine "obszöne Geste getätigt" , so die Liga.

Celtics brechen zum Schluss ein

Die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder belohnten sich gegen die San Antonio Spurs nicht für ihre furiose Aufholjagd. Einen 24-Punkte-Rückstand nach 16 Minuten holten die Celtics auf, mussten sich letztlich aber mit 88:96 (37:52) geschlagen geben.