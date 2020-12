NBA - Raus aus der "Bubble"

Über 1.000 Spieler und Betreuer, mehr als 250 Spiele – und kein einziger Corona-Fall. Was die NBA beim Re-Start der vergangenen Saison geschafft hat, ist bemerkenswert: Bis zu 95 Tage verbrachten die 22 beteiligten Teams in einem Sportkomplex in Orlando, Spitzname "The Bubble", nahezu vollständig isoliert. Nur Basketball, keine Partner, keine Kinder, kein Eigenheim. Aber eben auch: kein Corona.

In der Nacht auf Mittwoch (23.12.2020) beginnt nun die neue Saison – und eines scheint klar: Ihre bemerkenswerte Leistung von der vergangenen Restspielzeit wird die Liga nicht wiederholen können. Denn eine "Bubble" wird es nicht geben.

Fans nur an wenigen Standorten - eventuell

"Es ist nicht vertretbar, über einen wesentlich längeren Zeitraum in eine Campus-Umgebung zurückzukehren", begründete NBA-Commissioner Adam Silver die Entscheidung der Liga. Nachvollziehbar, immerhin geht es nun um 1.080 Spiele und mehr als ein halbes Jahr Spielzeit.

Statt eines einzigen Spielorts wird es nun also wieder die gewohnten Heim- und Auswärtsspiele geben – in den meisten Fällen ohne Fans. Einzig die Utah Jazz, Houston Rockets, Memphis Grizzlies und die Toronto Raptors, die Corona-bedingt nach Tampa umgezogen sind, wollen eventuell Fans zulassen.