Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis lieferte mit 17 Punkten und acht Rebounds eine starke Vorstellung, konnte aber die 109:121-Niederlage seiner Boston Celtics am Donnerstagabend (11.03.2021) bei den Brookyln Nets nicht abwenden.

Theis: "Anerkennung für Brooklyn"

"Man muss Brooklyn Anerkennung zollen, so wie sie spielen. Kyrie und James Harden bekommen viel Aufmerksamkeit, aber sie finden ihre Würfe. Es ist hart, sie zu verteidigen" , sagte Theis: "Wir müssen defensiv aufmerksamer sein."

Kyrie Irving mit 40 Punkten für die Nets

Kyrie Irving überragte bei den Nets mit 40 Punkten, die weiter ohne den verletzten Kevin Durant auskommen müssen. James Harden, Brooklyns anderer Superstar, hatte mit 22 Punkten und zehn Rebounds großen Anteil am Sieg der Nets, die nun zwölf der vergangenen dreizehn Partien für sich entscheiden konnten. Die Nets, die auf Neuzugang Blake Griffin verzichteten, bleiben damit in der Eastern Conference weiter härtester Verfolger von Spitzenreiter Philadelphia 76ers, die 127:105 gegen die Bulls gewannen. Auch die drittplatzierten Milwaukee Bucks holten einen Sieg gegen die New York Knicks (134:101).

Comeback von Marcus Smart bei den Celtics

Für die Celtics, bei denen Jayson Tatum mit 31 Zählern der beste Werfer war, endete nach der All-Star-Pause die Serie von vier Siegen. Boston bleibt im Osten auf dem vierten Platz. Allerdings liegen die Miami Heat, die mit 11:103 gegen Orlando gewannen, nun gleichauf mit 19 Siegen und 18 Niederlagen.

Die besten sechs Teams aus der Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs, von Rang sechs bis zehn geht es in eine Qualifikationsrunde. Eine positive Nachricht für die Celtics war das Comeback von Marcus Smart, der nach einer 18-Spiele-Verletzungspause erstmals wieder auf dem Parkett stand.

Heat-Profi Leonard nach antisemitischer Äußerung bestraft

Bei den Miami Heat sorgte abseits des Courts Meyers Leonard für Negativ-Schlagzeilen. Wie die BBC vermeldete, belegte der Klub den Spieler mit einer Strafe von 50.000 Dollar, nachdem Leonard mit einer antisemitischen Äußerung aufgefallen war. Der Spieler, der mit einer Schulterverletzung ausfällt, darf außerdem eine Woche lang keine Einrichtungen der Heat betreten und bleibt auch von allen Team-Aktivitäten ausgesperrt.

Leonards Äußerung fiel während eines "Game of Duty"-Spiels, das auf Twitch übertragen wurde. Der Heat-Profi hat auf der Plattform mehrere Tausend Follower, er ist auch im E-Sport aktiv. Leonard entschuldigte sich via Instagram für seine Äußerung, NBA-Commissioner Adam Silver verurteilte Leonards Äußerungen "unverzeihlich", und kündigte zugleich an, dass Leonard an einem Diversity-Programm teilnehmen müsse.

Dämpfer für die Mavericks im Playoff-Rennen

Auch Maxi Kleber musste mit den Dallas Mavericks einen Rückschlag im Rennen um die Playoffs hinnehmen. Die "Mavs" verloren gegen die Oklahoma City Thunder 108:116. Allerdings schonten die Texaner ihre zwei Top-Stars Luka Doncic und Kristaps Porzingis. Kleber kam auf 14 Zähler, vier Rebounds und drei Korbvorlagen. Dallas liegt in der Western Conference weiter auf dem achten Platz.

Die Los Angeles Clippers konnten das Duell gegen die Golden State Warriors mit 130:104 für sich entscheiden und bleiben dem Spitzentrio im Westen auf den Fersen.

dpa/sid | Stand: 12.03.2021, 08:15