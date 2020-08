In letzter Zeit würden die Verbände umsteuern und dem Sport einen "kanalisierten Raum" bieten, um gesellschaftliche Anliegen im Sport zu thematisieren. "Das gab es vorher nicht. Deshalb stehen wir wirklich an einer Zeitenwende in der sportpolitischen Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in der Form, wie Protest künftig zum Ausdruck gebracht wird."

Mittag kann sich einen Saisonabbruch in der NBA vorstellen

Wo das noch hinführen kann? Mittag jedenfalls sieht die Proteste noch lange nicht am Ende - und glaubt an weitreichende Konsequenzen. "Die Gefahr besteht, dass der Spielbetrieb in der NBA noch stärker unterbrochen wird, im schlimmsten Fall kommt es zum Abbruch" , so Mittag. Streiks und Saisonabbrüche habe es auch in der Vergangenheit in der NBA schon gegeben - dabei sei es aber stets um arbeitsrechtliche und keine gesamtgesellschaftlichen Anliegen gegangen.

Auch auf den US-Wahlkampf könnten die Sportproteste Auswirkungen haben, glaubt der Professor für Sportpolitik. "Der Sport ist im wahrsten Sinne des Wortes ein weiteres Spielfeld, auf dem der Wahlkampf ausgetragen wird. Man kann davon ausgehen, dass im Laufe der nächsten Tage von politischer Seite eher noch weiter Öl ins Feuer gegossen wird und die Spannungsgeladenheit dieser Proteste eher noch zunehmen wird."

Sport als Projektionsfläche

Dem Sport komme gesellschaftlich eine "zentrale Rolle" zu. Denn die Gesellschaft würde sich immer mehr in "Teilräume" aufsplitten. Der Sport wäre demnach einer der wenigen Räume, in denen unterschiedliche, gesellschaftliche Gruppen noch miteinander kommunizieren. "Da bieten die großen amerikanischen Ligen eine Projektionsfläche, um einen solchen Protest zum Ausdruck zu bringen" , sagt Mittag. Man dürfe jedoch nicht ausblenden, dass anhaltende Proteste den Sport auch in Mitleidenschaft ziehen könnten - und manche Fans sich womöglich von ihrem Sport entkoppeln.

In längst nicht allen Sportverbänden sei dieser Wandel schon vollständig angekommen, "bisweilen gibt es eher kosmetische Stellungnahmen von Verbänden und Vereinen", so Mittag. Viele Verbände hätten ein Bewusstsein für die Problematik entwickelt - das Verhalten würde sich teilweise aber auch dadurch nicht ändern, dass viele Sportorganisationen kommerzielle Unternehmen seien. " Aber die Balance zwischen Verantwortung auf der einen Seite und dem berechtigten Gewinnstreben auf der anderen Seite hat sich zumindest verändert. Die Entwicklung ist sicher noch nicht am Ende" , sagt Mittag. "Es ist alles geradezu im Fluss, es ist ein Paradigmenwechsel auszumachen, der in seiner langfristigen Konsequenz kaum zu überschätzen ist."

Stand: 27.08.2020, 13:51