Kleber bekam nach dem 130:124-Sieg der Mavericks den Gürtel für den besten Abwehrspieler der Partie, den die Mavericks seit etwas mehr als einem Monat nach Siegen vergeben und der optische Ähnlichkeiten mit einem WM -Gürtel im Boxen hat.

"Er ist niemand für spektakuläre Spielzüge, aber innerhalb unseres Systems ist er super wertvoll, und das hat man heute Abend gesehen" , lobte Trainer Rick Carlisle den 29 Jahre alten Würzburger.

Kleber: "Das ist eine Riesenehre"

Kleber war am Montagabend (01.03.2021, Ortszeit) auf 13 Punkte und sechs Rebounds sowie zwei Blocks gekommen und konnte für sich den Karrierebestwert von drei Steals verbuchen. "Das ist eine Riesenehre, wenn man den bekommt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich ihn mir gegeben hätte, vor allem weil (Nikola) Vucevic mehr oder weniger immer gegen mich gescored hat" , sagte Kleber über den Gürtel. "Es ist aber schon eine coole Ehre und auch ein riesen Ansporn für die Mannschaft, als Einzelner jedes Duell gewinnen zu wollen."

Doncic wieder Topscorer

Topscorer war erneut Luka Doncic mit 33 Punkten, zehn Rebounds und neun Vorlagen. Das Triple Double aus zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien verhagelte ihm ausgerechnet Kleber, der bei einer Vier-gegen-Eins-Situation ein Zuspiel nicht verwertete. "Ich habe ihm definitiv sein Triple Double heute versaut" , sagte Kleber. Durch den 17. Saisonsieg ist die Bilanz der Texaner erstmals seit Wochen wieder positiv.

Nuggets bezwingen die Bulls

Auch Isaiah Hartenstein verbuchte einen Sieg mit den Denver Nuggets, die damit den Vorsprung auf Dallas hielten und als Siebter weiter auf Rang sechs und damit die direkte Teilnahme an den Playoffs hoffen dürfen. Auch dank der 39 Punkte von Stamm-Center Nikola Jokic gab es gegen die Chicago Bulls ein 118:112.

Hawks entlassen den Trainer

Die Atlanta Hawks hatten sich Stunden zuvor nach sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Spielen und aus Sorge um einen Platz in den Playoffs von Trainer Lloyd Pierce getrennt.

"Wir haben große Erwartungen an unser Team und glauben, dass wir durch diese Veränderung eine starke zweite Saisonhälfte haben können" , sagte Hawks-Präsident Travis Schlenk. Sein Kollege Carlisle von Mavericks kritisierte die Entscheidung scharf. "Lloyd ist ein großartiger junger Trainer. Es tut mir leid für ihn und seine Familie. Sie haben erst in der vergangenen Woche ein Baby bekommen. Das ist verrückt." Der Zeitpunkt der Trennung sei "seltsam. Das Team hatte so viele Verletzte."

Pistons gegen Raptors verschoben

Die NBA hat das für Dienstagabend (Ortszeit) geplante Spiel der Detroit Pistons gegen die Toronto Raptors abgesagt und vorläufig auf den Folgetag verschoben. Zur Begründung nannte die beste Basketball-Liga der Welt am Montag positive Corona-Tests bei den Raptors und die notwendige Kontaktverfolgung. Das kanadische Team trägt seine Heimspiele wegen der Pandemie in Tampa in Florida aus.

dpa/sid | Stand: 02.03.2021, 07:52