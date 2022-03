NBA - Rückschlag für Hartensteins Clippers im Kampf um Play-offs

Um die Play-offs bangen müssen weiterhin die Los Angeles Lakers. Auch Superstar LeBron James konnte mit 30 Punkten die 103:114-Niederlage gegen die Toronto Raptors nicht verhindern, der Rekordmeister muss auf Rang neun im Westen sogar um das Play-in-Turnier zittern.

Karl-Anthony Towns macht 60 Punkte

Karl-Anthony Towns erwischte für die Minnesota Timberwolves derweil einen Sahnetag. Der 26-Jährige führte sein Team mit 60 Punkten und 17 Rebounds zum 149:139-Erfolg bei den San Antonio Spurs und stellte damit eine neue Bestmarke in der Franchise-Historie der Timberwolves auf. 60 Zähler sind zudem der bisherige Höchstwert in dieser Saison. Die Timberwolves haben nach dem Sieg mindestens einen Platz im Play-in-Turnier so gut wie sicher.

Quelle: dpa