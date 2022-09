Steigerungspotenzial bei der Basketball-EM Lo appelliert an Berliner Fans, Schröder fordert Disziplin Stand: 11.09.2022 08:20 Uhr

Das dritte und vierte Viertel gegen Montenegro dient dem DDB-Team vor dem Viertelfinale am Dienstagabend um 20.45 Uhr als Warnung. Von 24 Punkten Vorsprung zur Halbzeit der Partie blieben am Ende sechs - in die Selbstkritik mischt sich aber auch ein Appell ans Publikum.

Und wenn einer diesen Appell glaubwürdig formulieren kann, dann Lo. Er spielt in der Bundesliga bei Alba Berlin, er weiß, zu was die Fans in der Hauptstadt in der Lage sind. Deshalb haben seine Worte nach dem 85:79 (48:24)-Sieg im Achtelfinale besonderen Klang.

"Köln war sehr stark"

Der Berliner Lo, der gegen Montenegro mit 14 Punkten zweitbester deutscher Scorer hinter Dennis Schröder (22) war, machte keinen Hehl daraus, dass er und seine Mannschaftskollegen sich eine Hallen-Atmosphäre wie in der Vorrunde aus Köln gewünscht hätten: "Köln war sehr stark, das hat uns sehr viel Euphorie gegeben, sehr gepusht. Heute waren hier und da ein paar leere Plätze, es war in einigen Phasen etwas still."

1.562 Sitzschalen waren in der Berliner Arena frei geblieben, 14.500 Zuschauer sind möglich, wenn es nun zum Duell gegen Griechenland oder Tschechien kommt. Point Guard Lo kitzelt seine Stadt: "Hoffentlich sind beim nächsten Mal etwas mehr Fans da. Es wäre cool, wenn die Halle komplett voll wäre. Ich appelliere als Berliner: Zeigt doch, woraus wir geschnitten sind. Und unterstützt uns, damit wir eine gute Chance haben."

"Echt nicht diszipliniert"

Dass etwas mehr Support aber nicht gleich ein Sieggarant wäre, ist den Schützlingen von Coach Gordon Herbert natürlich auch klar. Leitwolf Schröder analysierte: "Wir schauen uns natürlich die Videos an und gucken, wie wir besser werden können in den Situationen. Wir haben echt nicht diszipliniert gespielt." Auch Lo hatte nicht nur die Fans im Fokus: "Wir haben einfach aufgehört zu spielen, das darf uns natürlich nicht passieren."

Gordon Herbert setzt ebenfalls auf mehr Konstanz: "Es geht im Viertelfinale darum, über die volle Spieldauer da zu sein." Gegen Montenegro habe man "zwei verschiedene Spiele" gesehen und das Momentum aus der Hand gegeben.

Bangen um Wagners Einsatz

Noch offen ist am Dienstag der Einsatz von Franz Wagner. Der NBA-Star von den Orlando Magic war gegen Montenegro im dritten Viertel mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt worden und kehrte nicht wieder auf das Parkett zurück. Coach Herbert sprach von einer "üblen Verstauchung" , es folgt noch eine MRT-Untersuchung - über Wagners Einsatz wird wohl erst kurz vor dem Spiel entschieden.