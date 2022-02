Deutsche Basketballer feiern nächsten Sieg gegen Israel

Maodo Lo bester Werfer

Herbert konnte im vierten Gruppenspiel auf Verstärkung aus der Euroleague bauen. Maodo Lo, der mit 18 Punkten prompt bester Werfer des deutschen Teams war, und Johannes Thiemann von Meister Alba Berlin sowie Andreas Obst (Bayern München) standen anders als in Israel zur Verfügung.

Schwächephase nach der Pause

Nach einem ausgeglichen Auftaktviertel übernahm Deutschland die Führung und setzte sich zeitweise auf fünf Punkte ab. Insbesondere die Treffsicherheit aus der Distanz aber bereitete Sorgen - und nach der Pause leistete sich das deutsche Team dann eine Schwächephase. Diese nutzte Israel eiskalt: Die Gäste kamen heran und zogen dann auf bis zu 15 Zähler davon (50:65).

Obst mit fünf Punkten nacheinander

Angefeuert von ihren lautstarken Fans startete die deutsche Auswahl im Schlussabschnitt eine Aufholjagd. Obst gelangen fünf Punkte nacheinander, Deutschland übernahm die Führung mit 76:75 und hatte in der umkämpften Schlussphase das bessere Ende für sich.

Weiter geht es am 30. Juni in Estland und am 3. Juli gegen Polen, dann könnten auch erstmals in der laufenden WM-Quali die deutschen NBA -Profis um Dennis Schröder zur Verfügung stehen. Und auch dann müssen mit Blick auf das WM-Ticket weitere Siege her, denn: Alle Punkte werden mitgenommen.

Duelle mit Europameister Slowenien drohen

Die drei Top-Nationen bilden nach der ersten Phase mit drei Mannschaften aus der Staffel C eine neue Gruppe, es drohen unter anderem Duelle mit Europameister Slowenien. Da auch in der zweiten Qualifikationsphase wieder mindestens Rang drei für den WM-Startplatz her muss, ist noch ein guter Weg zu gehen.

Quelle: sid/dpa