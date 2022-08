Basketball-Europameisterschaft Weiler-Babb spielt ab sofort für Deutschland Stand: 05.08.2022 12:15 Uhr

Nick Weiler-Babb vom FC Bayern kann künftig für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen und wird auch zum Kader für die anstehende Heim-EM stoßen.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag (05.08.2022) mitteilte, hat der in den USA geborene Weiler-Babb in München seine Einbürgerungsurkunde erhalten. Der 26 Jahre alte Spielmacher soll bereits am Samstag in Köln zum EM-Kader dazustoßen.

Bundestrainer Herbert über Weiler-Babb: "Ein großartiger Typ"

" Das ist sowohl für uns als DBB als auch für ihn eine tolle Sache. Er ist ein großartiger Typ, der gut in die Nationalmannschaft passen wird ", sagte Bundestrainer Gordon Herbert laut Mitteilung.

Der Bayern-Profi hat deutsche Wurzeln und spielt seit gut drei Jahren in Deutschland - zunächst in Ludwigsburg und seit 2020 bei den Münchnern, bei denen er kürzlich für zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert hatte.

Weiler-Babb könnte Ende August erstmals Nationaltrikot tragen

" Natürlich ist das eine sehr wichtige, eine sehr persönliche und reiflich überlegte Entscheidung, die ich schon vor einiger Zeit getroffen habe ", sagte Weiler-Babb. " Ich bin sehr dankbar und glücklich über die Initiative des deutschen Verbands und die Unterstützung von vielen Seiten. Ich habe zu Deutschland und zum deutschen Basketball eine besondere Beziehung und fühle mich hier mit meiner Frau sehr wohl. Nach den großartigen Erfahrungen mit Bayern in der Euroleague freue ich mich auf die Möglichkeit, mich jetzt auch auf dem hohen Level der Nationalteams beweisen zu können. "

Mögliches Heimspiel in München gegen Slowenien

Am 28. August könnte Weiler-Babb im Nationaltrikot in vertrauter Umgebung auflaufen. Dann bestreitet die DBB-Auswahl in München ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien. EM-Auftakt ist für die Deutschen am 1. September gegen Mitfavorit Frankreich.

Weiler-Babb wurde in der vergangenen Spielzeit in der Euroleague zu einem der besten und begehrtesten Spielmacher Europas. Im Nationalteam verstärkt er die Reihe der Guards hinter Dennis Schröder, Maodo Lo und Justus Hollatz. Der Bundestrainer wird den Kader für die EM, der derzeit 17 Spieler umfasst, noch auf 12 Akteure reduzieren.