Deshalb blieb den Russen nur noch eine Chance: ausgleichen, und in der dann fälligen fünfminütigen Verlängerung den nötigen Vorsprung herausspielen. Da in einem Angriff aber minimal zwei Punkte möglich sind, hielt das deutsche Team einfach seine knappe Führung. Das Motto hieß also: lieber verlieren als den Ausgleich kassieren.

Geplanter Fehlwurf auch von Maodo Lo

"Damit hatten sie keine Chance, in die Overtime zu kommen, um die Sache zu drehen" , so Rödl: "Für uns war es nur wichtig, weiterzukommen, ins Halbfinale als Gruppensieger einzuziehen. Wir wollten keinen Ausgleich riskieren." Deshalb habe man "dafür gesorgt, dass die Freiwürfe vorbeigehen".

Eine Sekunde vor dem Ende stand Maodo Lo an der Linie. "Maodo hat den zweiten daneben gemacht, damit sie keinen Wurf mehr bekommen", sagte Rödl. Denn so lief die Uhr nach dem extra vergebenen Wurf beim Stand von 69:67 herunter. Hätte der zweite Wurf gesessen, hätten die Russen den Ball in der anderen Hälfte bekommen und zumindest die Sekunde Zeit gehabt, zum Ausgleich zu treffen.

Nun steht für Deutschland am Samstag (16 Uhr) das Aufeinandertreffen im Halbfinale mit Kroatien an, das zuletzt gegen Tunesien mit 75:70 gewann.

sid/red | Stand: 02.07.2021, 09:17