Niners Chemnitz ziehen Hammerlos: FC Bayern kommt

Dies ergab die Auslosung am Dienstagabend in Bayreuth. Meister Alba Berlin muss im Kampf um den Einzug in das Top Four bei medi Bayreuth antreten. Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen lauten: Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt sowie Hakro Merlins Crailsheim gegen s.Oliver Würzburg. Die Partien finden am 13. und 14. November statt. Die genauen Spielzeiten werden noch terminiert.

David gegen Goliath - Niners gegen Bayern

Die Chemnitzer, die erst im vergangenen Jahr aufgestiegen sind, gehen als klarer Außenseiter in das Spiel gegen den amtierenden Pokalsieger aus München. Das Selbstvertrauen nach dem Traumstart mit drei erfolgrechen Spielen dürfte vor dem Duell zwischen David und Goliath aber groß sein.

Das Viertelfinale im Überblick:

NINERS Chemnitz - FC Bayern München

Basketball Löwen Braunschweig - FRAPORT SKYLINERS

medi bayreuth - ALBA BERLIN

HAKRO Merlins Crailsheim - s.Oliver Würzburg

MDR | Stand: 06.10.2021, 10:21