Dies bestätigten die Mavericks am Dienstag (10.08.21). Nach Medienberichten soll der 22-Jährige ein Arbeitspapier im Wert von 207 Millionen Dollar (176 Millionen Euro) unterschrieben haben.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll ", sagte Doncic auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Zuvor hatte er sich bereits bei ESPN geäußert: "Heute wird ein Traum wahr. Basketball hat mir so viel gegeben und mich an so viele tolle Orte gebracht. Ich fühle mich geehrt und freue mich, als Teil der Mavericks in Dallas zu bleiben."

Von Anhieb ein wichtiger Spieler in Texas

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Doncic mit dem slowenischen Team die DBB-Auswahl im Viertelfinale deutlich besiegt, danach aber mit Platz vier eine Medaille verpasst.

Doncic war im Draft 2018 an dritter Stelle ausgewählt worden. Bei den Mavericks erhielt Doncic in seiner ersten Saison die Auszeichnung zum Rookie of the Year, in den vergangenen zwei Spielzeiten führte er Dallas jeweils in die Playoffs. Dort war in der ersten Runde zweimal gegen die Los Angeles Clippers Endstation.

sid | Stand: 10.08.2021, 15:23