6. Spieltag Alba Berlin bleibt in Europa ein Punktelieferant Stand: 29.10.2024 21:20 Uhr

Alba Berlin kommt in der Euroleague nicht in Schwung. Die Berliner unterlagen in eigener Halle gegen Paris Basketball mit 83:90 (44:37) und kassierten damit die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Die Berliner konnten nur das erste Viertel für sich entscheiden, das aber deutlich (26:16). In den übrigen Viertel behielten die Franzosen dank vieler erfolgreicher Dreier-Würfe die Oberhand. Dennoch schnupperte Alba kurz vor Schluss nochmal am Sieg und führte 81:79 - ehe Paris mit einem kleinen Lauf doch wieder davonzog. Tim Schneider war mit 18 Punkten bester Werfer für den deutschen Vizemeister.

Berlin bleibt damit auf dem letzten Platz in der Tabelle. Ebenfalls nur einen Sieg haben derzeit Olimpia Mailand und Virtus Bologno auf dem Konto. Oben in der Tabelle der Euroleague thronen der FC Barcelona (5:1 Siege) und Zalgiris Kaunas (4:1).

Für Alba geht es bereits am Donnerstag auf der europäischen Bühne weiter. In eigener Halle treffen die Berliner auf Anadolu Efes aus der Türkei. In der Bundesliga muss Alba, das derzeit nur auf dem 14. Tabellenplatz liegt, am Sonntag zu den Bamberg Baskets.

Alba suspendiert Koumadje

Vor der Partie hatte Alba Khalifa Koumadje "bis auf Weiteres" suspendiert. "Wir haben Kenntnis über Vorwürfe erlangt, die gegen Khalifa erhoben wurden. Diese Vorwürfe nehmen wir sehr ernst" , wird Geschäftsführer Marco Baldi in einem Statement der Berliner zitiert. Bis zur vollständigen Aufklärung dieser Vorwürfe sei Koumadje suspendiert worden, so Baldi weiter: "Über den weiteren Verlauf werde wir zum gegebenen Zeitpunkt informieren."

Laut der Bild-Zeitung handelt es sich bei den Vorwürfen nicht um Koumadjes Fehlverhalten während der Achtelfinalbegegnung im BBL-Pokal am 13. Oktober bei den Hakro Merlins Crailsheim (75:74). Dabei war der Profi aus dem Tschad "wegen einer Tätlichkeit gegenüber einem Dritten während einer Spielpause außerhalb des Spielfeldes" von der Liga für drei Pflichtspiele gesperrt worden, zudem erhielt er eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Stattdessen sollen die Vorwürfe nun aus dem privaten Umfeld des Spielers stammen.