Wenn Johannes Voigtmann mit ZSKA Moskau ab Freitag (28.05.2021) nach Europas Basketball-Krone greift, dann wird irgendwo im Frankenland auch Lars Masell die Daumen drücken, Voigtmanns erster Jugendtrainer aus seiner Zeit in Jena. Voigtmann trainiert immer noch jeden Sommer mit Masell, der heute Assistenzcoach in Bayreuth ist.

In den Tagen vor dem Final Four habe er wieder besonders häufig an Masell gedacht, erzählt Voigtmann im Sportschau-Interview. Wie sie ganz am Anfang über die großen Ziele gesprochen hätten. Masell habe ihm immer gesagt, die Bundesliga reiche nicht aus. Das Ziel müsse schon sein, ein Topspieler in der Euroleague zu werden.

" Das war für mich so weit weg. Ich bin mit 14 vom Handball gewechselt, habe als absoluter Grobmotoriker angefangen ", sagt Voigtmann. " Aber am Ende bin ich tatsächlich angekommen, beim Final Four, wo die Besten Europas spielen. Das ist schon etwas Großes, für mich schließt sich da auch ein Kreis. "

Lockdown in Moskau - Geburt des Sohnes verpasst

Voigtmann hat in Moskau eine aufregende Saison hinter sich, auch abseits des Spielfelds: Im vergangenen November wurde er zum zweiten Mal Vater. Wegen der unsicheren Situation in der Pandemie waren seine Frau und der Rest der Familie in Deutschland geblieben. Voigtmann war deshalb bei der Geburt seines Sohnes nicht dabei. Erst vor Weihnachten konnte er wieder nach Hause, die Reisebeschränkungen ließen es nicht anders zu. Ende Januar konnte er die Familie schließlich für einige Wochen nach Moskau holen. " Es war eine schwierige Zeit ", sagt Voigtmann.

Zwangspause nach Covid-19-Erkrankung

Hinzu kam, dass er im Herbst auch an Covid-19 erkrankte. Mit den Symptomen hatte er etwas länger zu kämpfen, auch weil die Diagnose erst mit einiger Verspätung nach mehreren Negativtests feststand: " Es war schwierig, wieder reinzukommen. Ich hatte danach noch oft Probleme mit der Luft. Aber jetzt ist wieder alles im Lot. "

Voigtmann kämpfte sich erfolgreich zurück, inzwischen ist er wieder fester Bestandteil der Rotation im topbesetzten Moskauer Team, im Durchschnitt steht er 20 Minuten auf dem Parkett.

Gesetzt bei ZSKA dank seiner Vielseitigkeit

Dimitris Itoudis, einer der erfolgreichsten Trainer Europas, schätzt die Vielseitigkeit des Nationalspielers, der dank seiner Übersicht auch ein guter Ballverteiler ist, außerdem ein gefährlicher Schütze aus der Drei-Punkte-Distanz: Voigtmann traf in der abgelaufenen Euroleague-Saison 46 Prozent seiner Dreierversuche. Ein hervorragender Wert, vor allem für einen 2,11-Meter-Mann, der auf den großen Positionen spielt.

Johannes Voigtmann von ZSKA Moskau

Voigtmann hat sich in seinem zweiten Jahr fest etabliert bei ZSKA, dem russischen Vorzeigeklub mit traditionell hohen Ansprüchen. Sie können es sich dort sogar leisten, Stars wie Spielmacher Mike James mitten in der Saison vor die Tür zu setzen.

NBA-Verhältnisse bei ZSKA

Umgekehrt bieten die Moskauer, ausgestattet mit Oligarchen-Millionen aus der Metallindustrie, das wohl höchste Budget aller Euroleague-Klubs. Und auf jeden Fall die professionellsten Bedingungen in Europa, wie auch Voigtmann bestätigt: " Das ist alles schon sehr NBA-like. Wir haben eine Top-Ausstattung, mit eigener Kryo-Sauna, Eisbädern, einer großen medizinischen Abteilung. Wir fliegen mit einer Chartermaschine zu jedem Spiel. Es bleiben wirklich keine Wünsche offen. "

Voigtmann vor dem Final Four: "Ziel ist nur der Titel"

Seit 2012 hat es ZSKA immer ins Final Four der Euroleague geschafft. Nach dem Abbruch der Saison im vergangenen Jahr reisen die Moskauer als aktueller Euroleague-Champion nach Köln. " Für uns kann das Ziel nur sein, den Titel zu gewinnen. Alles andere wäre eine Niederlage ", sagt Voigtmann, der als erster deutscher Basketballer nach Patrick Femerling den höchsten europäischen Titel gewinnen kann.

Olympia-Quali im Juni: "Alle werden hungrig sein"

Ein weiterer Saisonhöhepunkt wartet dann womöglich ab Mitte Juni, wenn Voigtmann mit der Nationalmannschaft beim Qualifikationsturnier um die letzte Chance für die Olympia-Teilnahme kämpft. Voigtmann sagt:" Olympia ist das Größte für jeden Sportler, wir werden alles versuchen, diesen Traum zu verfolgen. Alle werden hungrig sein. "

Die verkorkste WM 2019, als das hochgehandelte DBB -Team in der Vorrunde scheiterte und auch die erste Chance auf die Olympia-Teilnahme liegen ließ, steckt noch in den Köpfen. Noch ist nicht klar, ob die NBA -Profis um Dennis Schröder bei der Qualifikation spielen können. Auf den erfahrenen Voigtmann, der seit fünf Jahren in Europas Spitzenliga spielt, wird deshalb eine wichtige Rolle zukommen: " Ich bin lange dabei und bereit, Verantwortung zu übernehmen ."

