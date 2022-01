Basketball-Euroleague: Sieg für Bayern - Pleite für Alba

Durch seinen dritten Sieg in den vergangenen vier EuroLeague-Begegnungen untermauerte das Basketball- Team von Bayern Münchens Coach Andrea Trinchieri am Dienstagabend (25.01.2022) durch ein 77:68 (45:29) im Verfolger-Duell beim französischen Vertreter ASVEL Lyon-Villeurbanne seine Chancen auf einen Playoff-Platz.

Als zusätzlichen Bonus sicherten sich die Münchner, bei denen Augustine Rubit mit 17 Punkten und Ognjen Jaramaz mit elf Zählern die besten Werfer waren, durch den Erfolg auch den möglicherweise für die Playoff-Teilnahme entscheidenden Direktvergleich mit den Franzosen. Schon das Hinspiel hatten Trinchieris Spieler mit 73:65 gewonnen. Der Bundesliga-Spitzenreiter zog nach Siegen sogar schon mit dem Tabellenachten Anadolu Istanbul gleich.

Alba Berlin patzt

Alba Berlin hingegen geht am Freitag schwer angeschlagen in das deutsche Euroleague-Duell mit München. Der Hauptstadtklub kassierte in der kontinentalen Eliteklasse bei seiner Generalprobe bei Maccabi Tel Aviv in Israel mit 78:87 (39:47) auch im insgesamt vierten Spiel seit Ende seiner zweiwöchigen Corona-Zwangspause eine Niederlage.

Berlin konnte nur im Eröffnungsviertel mithalten. Danach setzte sich die breitere Qualität der Gastgeber durch. Im Team von Alba-Coach Israel Gonzalez war Nationalspieler Maodo Lo mit 18 Punkten erfolgreichster Spieler eines Trios mit zweistelliger Ausbeute. Bei den Hausherren hingegen glänzten gleich fünf Akteure mit zweistelligen Punktezahlen.

Durch die 14. Niederlage im 20. Spiel hat Berlin nach fast zwei Dritteln der Vorrunde auf dem drittletzten Tabellenplatz fast nur noch theoretische Chancen auf die ursprünglich angestrebte Teilnahme an den Playoffs der besten acht.

dpa | Stand: 25.01.2022, 22:50