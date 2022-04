Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri siegte in der zweiten von fünf möglichen Partien beim Topfavoriten mit 90:75 (48:35) und zeigte sich nach der Auftaktniederlage in starker Form. Mit zwei Siegen in den Heimspielen am 27. April (20.30 Uhr) und zwei Tage später würde der Bundesligist als erster deutscher Klub ins Final Four in Belgrad einziehen.