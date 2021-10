Bayern München gewinnt Euroleague-Duell bei Alba Berlin

Im Duell der beiden Basketball-Bundesligsten in der Euroleague unterlag der deutsche Meister am Donnerstagabend (28.10.2021) nach einer hart umkämpften Partie daheim vor 4.658 Zuschauern mit 69:82 (36:37). Für Alba war es die fünfte Niederlage im siebten Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 23 und Luke Sikma mit zehn Punkten, für die Münchner trafen Darrun Hilliard mit 25 und Nick Weiler-Babb mit 16 Punkten am besten.