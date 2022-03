Basketball | Euroleague

Alba Berlin setzt Erfolgsserie gegen Zalgiris Kaunas fort

Stand: 03.03.2022, 22:24 Uhr

Alba Berlin bleibt in der Erfolgsspur und hat seinen achten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Die Berliner siegten in der Euroleague daheim vor 2.798 Zuschauern gegen den litauischen Meister Zalgiris Kaunas mit 82:74 (44:30).