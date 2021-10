Bereits am Donnerstag geht es für die Bayern in der Euroleague weiter. Um 19 Uhr ist der FCBB bei BK Zenit Sankt Petersburg zu Gast.

Alba zu Beginn auf der Verliererstraße

Auch bei Alba Berlin deutete sich in der Anfangsphase die dritte Euroleague-Niederlage an. Zur Halbzeit lag der deutsche Meister, der auch in der BBL von den ersten drei Partien zwei verloren hat, gegen Fenerbahce schon mit 27:35 zurück.

Nach einem 11:0-Lauf zu Beginn des dritten Durchgangs lag Alba zwischenzeitlich plötzlich in Führung, vor dem letzten Viertel stand es 57:53 für Berlin. Und diesen Vorsprung ließen sich die Hauptstädter nicht mehr nehmen. Auch in den Schlussminuten spielte Alba vor allem offensiv weiter stark, gewann am Ende deutlich mit 84:70.

Am Donnerstag können die Berliner im vierten Spiel der diesjährigen Euroleague-Saison gegen Saski Baskonia (Spanien) nachlegen.

sho | Stand: 12.10.2021, 21:59