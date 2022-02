NBA: Schröder mit 22 Punkten bei Celtics-Sieg

Der Braunschweiger kam auf 22 Punkte und war damit hinter Teamkollege Jaylen Brown der zweitbeste Schütze. In den acht Partien zuvor war Schröder nie über zehn Punkte hinausgekommen.

Bei Orlando kam Rookie Franz Wagner auf acht Zähler, sein älterer Bruder Moritz auf sechs. Orlando bleibt mit nur zwölf Erfolgen aus 55 Partien das Team mit der schlechtesten Bilanz der Liga.

Fünfter Sieg in Serie

Die Celtics kommen nun auf fünf Siege in Serie und liegen in der Eastern Conference der NBA nur noch knapp hinter den Brooklyn Nets, deren freier Fall mit der achten Niederlage in Serie weitergeht.

Beim 104:124 gegen die Denver Nuggets fehlten den Nets die verletzten Kevin Durant und James Harden, Kyrie Irvings 27 Punkte waren zu wenig gegen die Mannschaft um Nikola Jokic. Der MVP der vergangenen Saison verbuchte 27 Zähler.