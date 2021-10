Dirk Nowitzki ins Jubiläums-Team der NBA berufen

Anlässlich der 75. Saison der besten Basketball-Liga der Welt stellte die National Basketball Association eine Auswahl aus all jenen Profis zusammen, die seit 1946 in der NBA gespielt haben. Die ersten 25 Namen wurden vor dem Saisonstart veröffentlicht. Ausgewählt wurden "Pioniere, die geholfen haben, das Spiel zu formen, zu definieren und neu zu definieren", hieß es. In den kommenden Tagen sollen die weiteren Spieler bekanntgegeben werden.

20 Jahre bei den Dallas Mavericks

Nowitzki spielte von 1999 bis 2019 bei den Dallas Mavericks und holte 2011 die erste und bislang einzige Meisterschaft für das Team aus Texas. Er war 2007 zudem der wertvollste Spieler der Liga und wurde zwölf Mal ins All Star Team der NBA gewählt.

Unter den ersten 25 veröffentlichten Profis sind unter anderen auch Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo und Bill Russell.

dpa | Stand: 20.10.2021, 07:39