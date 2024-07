Drei Spiele, drei Siege Deutsche Basketballerinnen gewinnen Turnier vor Olympia Stand: 14.07.2024 13:38 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen von Bundestrainerin Lisa Thomaidis haben auch ohne ihre Starspielerinnen schon Fahrt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen.

Im Rahmen der Olympia-Vorbereitung gewannen die DBB-Frauen ein Vier-Nationen-Turnier im polnischen Posen. Zum Abschluss besiegte das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Sonntag (14.07.2024) Olympia-Teilnehmer Puerto Rico mit 73:70 (62:62) nach Verlängerung, zuvor hatte sich das DBB-Team bereits am Freitag gegen Portugal (63:45) und am Samstag gegen Polen (68:55) durchgesetzt.

Center Geiselsöder und Guard Peterson fallen auf

In Abwesenheit der drei WNBA-Legionärinnen Leonie Fiebich, Nyara Sabally (beide New York Liberty) und Satou Sabally (Dallas Wings), die erst in der kommenden Woche in Berlin zum Team stoßen, spielten sich vor allem Center Luisa Geiselsöder und Guard-Spielerin Alexis Peterson (beide Basket Landres/Frankreich) in den Vordergrund.

Gegen Portugal war Geiselsöder zum Auftakt mit 17 Punkten beste Werferin, gegen Polen steuerte die 24-Jährige ein Double-Double (16 Punkte, elf Rebounds) bei. Ihre Klub-Kollegin Peterson erzielte jeweils gegen die Gastgeberinnen (20 Punkte) und Costa Rica (19) die meisten Zähler der deutschen Auswahl.

Deutschland misst sich bei Olympia mit Favoritinnen

Drei weitere Testspiele stehen vor Olympia noch auf dem Plan: Am Freitag in Berlin gegen Nigeria (17.15 Uhr) - im Rahmen eines "Double Headers" mit den Männern (gegen Japan) - sowie in London gegen Großbritannien (21. Juli) und die USA (23. Juli).

Bei den Sommerspielen trifft die deutsche Auswahl am 29. Juli zum Start auf Belgien, es folgen die Partien gegen Japan (1. August) und die favorisierten US-Amerikanerinnen (4. August).