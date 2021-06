Nur haben diese drei nach ihrem wohlverdienten Urlaub noch kein Testspiel mit dem DBB-Team absolviert. Rein mannschaftstaktisch ist das eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, obgleich die individuelle Klasse der drei "Albatrosse" unbestritten ist. Ohne Testspiel mit niedriger Fallhöhe müssen die drei Nachzügler nun das System von Trainer Rödl direkt im Wettkampf verinnerlichen.

Supercup-Sieg macht Deutschland Mut

Dass die Deutschen dennoch auf einem guten sportlichen Weg sind, zeigte der Gewinn des Supercups in Hamburg. Dort überzeugte auch Voigtmann, der in zwei der drei Partien auflief und dabei im Härtetest gegen Italien mit elf Punkten, sieben Assists und neun Rebounds am Triple-Double kratzte.