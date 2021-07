Deutsche Basketballer starten Vorbereitung auf Olympia

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bereitet sich ab Montag (12.07.2021) in Trier auf das olympische Basketballturnier in Tokio vor. Man werde zunächst ein paar Tage lang daran arbeiten, " alle Jungs wieder richtig fit zu machen ", sagte Rödl.

Die Auswahl des deutschen Basketball-Bundes (DBB) hatte am vergangenen Sonntag beim Qualifikationsturnier in Split mit dem überraschenden Finalsieg gegen Brasilien das Ticket für Olympia gebucht. Ohne die besten Spieler aus der NBA, darunter Spielmacher Dennis Schröder, der wegen ungeklärter Versicherungsfragen auch nicht am Qualifikationsturnier teilnehmen konnte.

Personalie Schröder weiter ungeklärt

Schröder hatte das Team in Split auf der Tribüne als Edelfan angefeuert und am Ende mit den Spielern die erste Olympia-Teilnahme nach 2008 gefeiert. Im Anschluss bekräftigte der Spielmacher, dass er weiter alle Hebel in Bewegung setzen wolle, um doch noch zum Team zu stoßen. " Ich hoffe, dass wir das klären können bis dahin. Mein Agent muss jetzt seinen Job machen" , sagte Schröder.

Gegen ein Comeback spricht weiter die ungeklärte Versicherungssitution des NBA-Profis. Der gebürtige Braunschweiger ist aktuell ohne Vertrag, hofft ab Anfang August, wenn in den USA die "Free Agency" beginnt, aber auf einen hoch dotierten Kontrakt in dreistelliger Millionenhöhe. Eine Summe, die gerade in Pandemiezeiten kein Versicherungsunternehmen absichern wollte.

Sollte sich die Versicherungsfrage tatsächlich noch klären lassen, müsste der Bundestrainer sich auch dafür entscheiden, für Schröder einen Spieler aus dem erfolgreichen Split-Team für Olympia zu streichen. Rödl hatte nach dem erfolgreich bestrittenen Turnier in Kroatien gesagt, dass die zwölf Profis aus dem Quali-Turnier auch allesamt eine Olympia-Teilnahme verdient haben.