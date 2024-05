NBA-Playoffs Timberwolves erzwingen Spiel sieben gegen Nuggets Stand: 17.05.2024 07:46 Uhr

Die Minnesota Timberwolves haben die Denver Nuggets im sechsten Spiel des Conference-Halbfinals klar besiegt und ein alles entscheidendes siebtes Spiel gegen den NBA-Champion erzwungen.

Die Timberwolves schickten den Meister um Superstar Nikola Jokic am Donnerstagabend (16.05.2024, Ortszeit) mit einer herben 115:70-Packung nach Hause. Damit fällt die Entscheidung in der Best-of-seven-Serie am Sonntag in Denver.

Timberwolves mit starker Defensive gegen Jokic

Bei den Gastgebern war Anthony Edwards mit 27 Zählern der Topscorer. Minnesota glänzte vor allem mit einer starken Defensive und dominierte gegen den Meister am Brett. Die "Big Men"-Garde mit Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns sowie Naz Reid schnappte sich insgesamt 38 Rebounds und hielten damit auch Liga-MVP Jokic in Schach, der am Ende auf bei 22 Punkten und 9 Rebounds kam.

Den Nuggets wurde in Minneapolis eine katastrophale Wurfquote zum Verhängnis. Nur knapp über 30 Prozent der Versuche aus dem Feld landeten im Korb, von der Drei-Punkte-Linie lag die Quote sogar nur bei erschreckenden 19,4 Prozent.

Die Serie bleibt eine Achterbahnfahrt: Zunächst hatte Denver nach zwei Heimniederlagen 0:2 zurückgelegen, dann zwei Partien bei den Timberwolves gewonnen und mit einem weiteren Sieg zuhause den ersten Matchball erkämpft.

Gegner im Conference-Finale wird der Sieger des Duells zwischen den Dallas Mavericks und Oklahoma City Thunder, in der Serie steht es 3:2 für die Mavs.

Die Spiele werden im Modus "Best-of-seven" ausgetragen, ein Team mit vier Siegen steht in der nächsten Runde.

NBA Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Oklahoma - Dallas Westen 2:3 Minnesota - Denver Westen 3:3 Boston - Cleveland Osten 4:1 Indiana - New York Osten 2:3