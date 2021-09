Basketball-Bundesliga

Basketball: Bonn düpiert Berlin zum Saisonauftakt

Überraschung zum Auftakt: Basketball-Meister Alba Berlin hat beim packenden Saisonstart in die 56. Bundesliga-Spielzeit einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger unterlag am Donnerstagabend vor eigenem Publikum den Telekom Baskets Bonn in einem temporeichen Duell mit 86:88 (48:41), Parker Jackson-Cartwright avancierte zum Matchwinner für die Gäste.