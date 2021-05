Der Hauptrunden-Dritte aus Oldenburg gewann am Samstag (22.05.2021) mit 77:75 gegen ratiopharm Ulm. In der "Best-of-Five"-Serie steht es damit 1:1. Zum Auftakt hatte sich Ulm ebenfalls in Oldenburg noch mit 93:88 durchgesetzt. Die beiden kommenden Partien finden in Ulm statt, in einem möglichen fünften Entscheidungsspiel hätte Oldenburg wieder Heimrecht.

Paulding Matchwinner für Oldenburg

Routinier Rickey Paulding sorgte mit seinem Korberfolg kurz vor der Schlusssirene für den überlebenswichtigen Sieg der Oldenburger. Die Hausherren starteten aktiver und erspielten sich im ersten Viertel eine komfortable Führung (24:11). Besonders von der Dreierlinie ließen die Ulmer zu viele Möglichkeiten aus. Keiner der insgesamt neun Versuche aus der Distanz fand den Weg in den Korb.

Ulmer Aufholjagd in der 2. Halbzeit

Nach der Pause lief es besser und beim 52:51 (27.) drehten die Gäste das Spiel. Die Aufholjagd der Ulmer hinterließ bei den Baskets Wirkung. Sie agierten nun deutlich nervöser. Im Schlussabschnitt fingen sie sich aber wieder und schafften es, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der Schlusssequenz vergab zunächst Ulms Troy Caupain einen von zwei Freiwürfen, im Gegenzug behielt Paulding die Nerven.

Berlin holt zweiten Sieg gegen Hamburg

Den Basketballern von Alba Berlin fehlt noch ein Sieg, um in das Playoff-Halbfinale einzuziehen. Die Hauptstädter bauten ihre Führung in der "Best-of-Five"-Serie durch einen 95:83-Heimerfolg gegen die Hamburg Towers auf 2:0 aus.

Im Vergleich zur deutlichen 59:82-Auftaktpleite präsentierten sich die Towers deutlich verbessert. Besonders im zweiten und dritten Viertel setzten die Gäste die ersatzgeschwächten Berliner unter Druck und lagen zeitweise auch in Front (37:33/15.). Der Favorit fand aber rechtzeitig seinen Rhythmus wieder und ließ letztendlich keine Zweifel am zweiten Sieg aufkommen.

Bayern und Ludwigsburg mit zwei Aufftaktsiegen auf Kurs

Auch in den anderen Viertelfinals sind die favorisierten Teams nach zwei Siegen zum Auftakt auf Kurs. Der FC Bayern München kam am Freitagabend (21.05.2021) nach dem 86:66-Auftaktsieg gegen die Hakro Merlins Crailsheim im zweiten Spiel zu einem 83:79-Erfolg. Hauptrunden-Meister Ludwigsburg setzte sich dank eines Kraftakts mit 86:83 gegen Brose Bamberg durch. Das erste Spiel hatten die Ludwigsburger mit klar mit 83:69 gewonnen.