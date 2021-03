Im Topspiel gegen den Tabellendritten Oldenburg gewann Ludwigsburg mit 98:87 (53:43) und baute seinen Vereinsrekord auf beeindruckende 17 Erfolge in Serie aus. Ludwigsburg steht nun sechs Zähler vor Alba Berlin auf Rang zwei. Der Meister aus der Hauptstadt hat allerdings zwei Spiele weniger.

Der Spitzenreiter stieg gleich mit einem Drei-Punktewurf von Yorman Bartolo in die Partie ein, der noch einen Korbleger zum 5:0 nachlegte. Zwar hielten die Gäste den Rückstand knapp, in Führung gingen sie aber nie. Mit Beginn des zweiten Viertels wurde Ludwigsburg immer dominanter. In der Abwehr spielte der Tabellenführer stark und vorne sorgte vor allem Jameel McLean, am Ende mit 18 Zählern bester Werfer, für wichtige Punkte.

Zwischensport reicht Oldenburg nicht

Ein erfolgereicher Tip-In von McLean bedeutete Mitte des zweiten Durchgangs eine zwischenzeitliche 15-Punkte-Führung für die Riesen. Ein 17:6-Lauf brachte die Gäste zwar heran, aber Ludwigsburg knickte nicht ein. Am Ende geriet der Heimsieg nie in Gefahr.

Die Baskets Bonn holten angeführt von Chris Babb (20 Punkte) einen 92:75-Sieg beim Vorletzten Gießen 46ers und rangieren mit 16:24 Punkten weiter hinter den Playoff-Plätzen. Braunschweig entfernte sich mit einem knappen 93:91 in Weißenfels und dem sechsten Saisonsieg weiter von den Keller-Plätzen.