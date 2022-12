BBL, 10. Spieltag Bonn souverän - Ludwigsburg stolpert in Frankfurt Stand: 17.12.2022 20:46 Uhr

Spitzenreiter Baskets Bonn hält in der BBL in Crailsheim unbeirrt Kurs. Verfolger Ludwigsburg leistet sich eine Niederlage bei Schlusslicht Frankfurt.

Auch am 10. Spieltag der Basketball-Bundesliga bleiben die Baskets Bonn an der Tabellenspitze. Das ungefährdete 99:83 (51:36) am Samstag (17.12.2022) bei den Crailsheim Merlins war für die Bonner der neunte Saisonsieg.

Dabei sorgten die Baskets eigentlich schon im ersten Viertel mit einem 32:12 für klare Verhältnisse. Früh profitierten die Gäste von einfachen Fehlern und Ballverlusten der Crailsheimer. Ein Dreier von Deane Williams bedeutete nach etwas mehr als der Hälfte des Durchgangs schon die 20:6-Führung für Bonn.

Danach diktierten die Baskets die Partie, ohne bis an ihre Grenzen gehen zu müssen. Am Ende war beim Auswärtssieg Jeremy Morgan mit 17 Zählern bester Werfer der Bonner.

Frankfurt überrascht Ludwigsburg

Einen gebrauchten Tag erwischten die Riesen Ludwigsburg beim Tabellenletzten aus Frankfurt. Zwar führten die Gäste nach dem ersten Viertel noch mit 24:20. Doch mit fulminanten Folge-Vierteln drehte Frankfurt die Partie und ging mit einer 18-Punkte-Führung in den letzten Durchgang.

Am Schluss durften sich die Skyliners über ein überraschend klares 92:80 (48:43) freuen und verließen mit dem zweiten Saisonsieg erst einmal das Tabellenende. Shooting Guard Marcus Lewis kam auf 26 Punkte und verwandelte dabei fünf seiner sechs Drei-Punkte-Versuche.