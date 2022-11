BBL Top-Teams aus Bonn und München halten sich schadlos Stand: 19.11.2022 20:13 Uhr

Mit klaren Auswärtssiegen haben die Baskets Bonn und Bayern München ihren Platz in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga gefestigt.

Spitzenreiter Bonn feierte am Samstag (19.11.2022) beim 101:72 den sechsten Sieg im sechsten Spiel der BBL-Saison. Auch die drittplatzierten Bayern ließen beim 82:69 beim Mitteldeutschen BC nichts anbrennen. Für die Münchener war es am 7. Spieltag der sechste Sieg.

Shorts trägt Bonner Spiel

Die bisher souveränen Bonner wurden ihrer Favoritenrolle auch beim Auswärtsspiel in Hamburg von Anfang an gerecht. Schon zur Halbzeit lagen die Gäste mit 15 Punkten vorn und legten in einem ganz starken dritten Viertel weitere 16 Zähler drauf.

Vor allem Bonns Point Guard TJ Shorts II, der vier seiner fünf Versuche von der Dreipunktelinie verwandelte, bekamen die Gastgeber nie in den Griff. Am Ende war der US-Amerikaner mit 24 Punkten bester Werfer der Partie.

Giffey mit viel Spielzeit bei Bayern

Nicht weniger souverän war der Auftritt des FC Bayern beim MBC. Nach einem engen ersten Durchgang gewannen die Münchener das zweite Viertel mit 27:9. Damit war die Vorentscheidung bereits zur Halbzeit gefallen.

Im Schongang brachten die Bayern dann in den folgenden Vierteln den sechsten Saisonsieg unter Dach und Fach. Bester Münchener Werfer war Augustin Rubit mit 23 Zählern. Neuzugang Niels Giffey bekam mit 33 Minuten die meiste Spielzeit und steuerte 15 Zähler und sechs Rebounds zum Auswärtserfolg des Favoriten bei.