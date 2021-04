BBL - Ludwigsburg festigt seinen Spitzenplatz

BBL-Spitzenreiter MHP Riesen Ludwigsburg hat in einem vorgezogenen Spiel des 29. Spieltages mit 93:74 (51:35) gegen den Mitteldeutschen BC gewonnen. Dabei konnten die Schwaben vor allem im zweiten Viertel ihren Vorsprung gegen die Weißenfelser deutlich ausbauen und konnten letztlich diese Führung souverän ins Ziel bringen.

Doch der MBC stellte sich vor allem im ersten Viertel gar nicht mal so schlecht an und blieb gegen die Baden-Württemberger in Schlagweite. Vor allem Shooting-Guard Michal Michalak zeigte mal wieder seine Qualitäten und erzielte in den ersten zwei Vierteln 13 Punkte (1. Viertel: 23:32). Ab der 14. Spielminute ließen die "Riesen" aus Ludwigsburg jedoch ihre Muskeln spielen und zogen bis zur Halbzeit-Pause auf 16 Punkte davon (35:51).

Fünf Ludwigsburger zweistellig

Nach der Halbzeit-Pause ließen die Ludwigsburger keine Zweifel mehr aufkommen, dass sie den 24. Sieg der aktuellen Saison einfahren wollten. Die Weißenfelser versuchten es noch einmal und konnten zumindest im dritten Viertel ein 19:19 erspielen. Jedoch war das insgesamt einfach zu wenig. Die "Riesen" von Coach John Patrick waren als Team einfach zu stark und ausgeglichen. Allein fünf Akteure der Gastgeber kamen letztlich auf eine zweistellige Punkteausbeute. Für den MBC zu viel Power und am Ende die fünfte Niederlage in Folge.