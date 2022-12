Sieg in Braunschweig Alba Berlin bleibt in der BBL oben dran Stand: 06.12.2022 21:20 Uhr

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga mit dem Sieg in Braunschweig dem Tabellenführer aus München auf den Fersen.

Der deutsche Meister kam am Dienstagabend (06.12.2022) in einem Nachholspiel zu einem 95:90 (44:43)-Sieg bei den Basketball Löwen Braunschweig. Die erfolgreichsten Schützen in der Volkswagenhalle waren Johannes Thiemann mit 15 Punkten auf Berliner Seite und David Krämer mir 31 Zählern für die Gastgeber.

Krämer stark aus der Distanz, Berlin abgezockt

Nach einer knappen 44:43-Halbzeitführung legte der Meister im dritten Viertel zu und baute den Vorsprung mit einem 10:0-Lauf zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus. Angeführt von Nationalspieler Krämer, der insgesamt acht Dreier versenkte, blieb Braunschweig auf Schlagdistanz. Doch Alba blieb abgezockt und spielte seine Vielseitigkeit im Angriff aus. In der Schlussphase drehte Maodo Lo auf, schraubte die Führung mit zwei schnellen Dreiern wieder in den zweistelligen Bereich.

Durch den Sieg zogen die Berliner mit nunmehr sieben Siegen aus acht Spielen mit dem Tabellenzweiten, den Telekom Baskets Bonn gleich.

Die Niners Chemnitz behaupteten mit dem 87:78-Erfolg gegen Heidelberg ihre Playoff-Position.