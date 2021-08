Alba verpflichtet Jaleen Smith aus Ludwigsburg

Alba Berlin hat einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Mit Jaleen Smith kommt der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Spielzeit in der Bundesliga von den MHP Riesen Ludwigsburg nach Berlin, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. In Berlin hat Smith einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Er ist Albas letzter Neuzugang vor der neuen Saison.

Ersatz für Siva und Granger

Auf der Spielmacher-Position hatte Alba Berlin nach den Abgängen von Peyton Siva und Finals-MVP Jayson Granger in diesem Sommer Handlungsbedarf. Mit Smith ist nun ein Nachfolger gefunden worden, der auch von vielen anderen Vereinen umworben war. Der US-Amerikaner ist 26 Jahre alt und 1,90 Meter groß.