17 Vereine erhalten Lizenz ohne Auflagen

Video: Basketball: Chemnitz und Weißenfels begeistern vor großer Kulisse

Der MBC aus Weißenfels und die Niners Chemnitz begeisterten am Sonntagabend 3.800 Zuschauer in der Arena Leipzig. Die Sachsen hatten zuvor noch nie gegen den MBC in der BBL verloren, und diese Serie hält weiter an. | video