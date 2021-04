Die Mannschaft von Trainer John Patrick gewann am Samstag bei den Jobstairs Gießen 46ers mit 89:80 (48:27) und führt die Liga fünf Partien vor Ende der regulären Saison mit 27:2-Siegen souverän vor Meister Alba Berlin an. Gießen droht dagegen als Tabellenvorletzter der Abstieg.

Die Gäste dominierten von Beginn an die Partie und führten Ende des dritten Viertels das Match sogar mit 27 Zählern an. Erst im Schlussdurchgang ließen die Ludwigsburger deutlich nach. Bester Werfer bei Ludwigsburg war Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Ulm siegt in Oldenburg

Dank eines starken vierten Viertels (32:14) gewann ratiopharm Ulm bei den EWE Baskets Oldenburg mit 93:75 (41:41). Großen Anteil am Ulmer Erfolg hatten Troy Caupain und Cameron Clark mit jeweils 26 Punkten. Oldenburg (22:8) bleibt Vierter, Ulm (19:11) festigte Platz sieben. Beide Clubs haben sich bereits für die Playoffs qualifizieren können.

Hamburg Towers siegen auch dank Ex-Lacrosse-Ass

Patrick Spencer (r., Hamburg Towers) im Spiel gegen Würzburg

Bereits am Freitag haben die Hamburg Towers haben auch gegen die s.Oliver Würzburg ihre Heimstärke bewiesen. Großen Anteil am Sieg hatte BBL -Debütant Patrick Spencer - der bis vor zwei Jahren noch Lacrosse-Spieler war.

Spencer steuerte am Freitag (23.04.2021) beim 95:83-Sieg der favorisierten Hamburger 18 Punkte, sieben Rebounds und zwei Steals bei. Der 24-Jährige US-Amerikaner war Ende Februar zunächst als Trainingsspieler zu den Towers gekommen.

"Ich bin zufrieden mit Pat", sagte Hamburgs Trainer Pedro Calles nach der Partie. "Ich glaube, es war nicht einfach, heute sein erstes Spiel zu spielen und so zu produzieren. Er ist nun seit zwei Monaten bei uns und hat unsere Prinzipien verstanden. Ich freue mich für ihn, aber ich freue mich vor allem für das gesamte Team."

Einer der besten Lacrosse-Spieler der USA

Spencer hatte in der High School Lacrosse und Basketball gespielt und avancierte anschließend zwischen 2016 und 2019 an der Loyola University Maryland zu einem der besten Lacrosse-Spieler des Landes. Doch im Anschluss wechselte er zum Basketball, spielte an der Northwestern University. Jetzt scheint er auch den Sprung in die BBL zu meistern.

Bester Schütze der Partie war Hamburgs Maik Kotsar mit 21 Punkten. Für Würzburg, das als Tabellen-15. sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge hat, kamen Perry Jones und Robert Lowery jeweils auf 17 Zähler.