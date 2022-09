Auftakt der BBL-Saison Bayreuth gewinnt Krimi gegen Frankfurt Stand: 30.09.2022 23:05 Uhr

Medi Bayreuth ist gegen die Fraport Skyliners mit einem Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Die Bayreuther gewannen am Freitagabend (30.09.2022) zum Auftakt des 1. Spieltags nach einer starken Schlussphase mit 83:82 nach Verlängerung.

Die Gäste aus Frankfurt lagen fast über die komplette Spielzeit in Führung, dreieinhalb Minuten vor dem Ende betrug die Führung noch neun Punkte. Doch Bayreuth kam zurück in die Partie: Als Kalif Young die Franken 22 Sekunden vor dem Ende mit einem Putback-Dunk in Führung brachte, schien das Spiel schon entschieden. Doch Laurynas Beliauskas rettete die Skyliners mit einem Dreier zum 75:75 in der Schlusssekunde in die Verlängerung.

Dort erspielten sich die Bayreuther wieder die Führung, die sie diesmal nicht mehr hergaben. Unter anderem traf Brandon Childress in der Overtime, der US-Amerikaner war mit 30 Punkten am Ende auch Topscorer. Bei Frankfurt war Center Martinas Geben (17 Punkte) bester Werfer.

Berlin mit Sieg gegen Hamburg

Zur Saisoneröffnung hatte Meister Alba Berlin bereits am Mittwoch in einer vom 2. Spieltag vorgezogenen Partie die Hamburg Towers knapp mit 81:78 bezwungen. Die Berliner bestreiten am Sonntag ihre zweite Partie in Bamberg. Hamburg hat am Samstag zum Heimdebüt den Mitteldeutschen BC zu Gast.