Die Hamburger setzten sich am Samstag (05.03.2022) in eigener Halle mit 101:85 durch und festigten damit in der Tabelle den achten Platz. Caleb Homesley war mit 27 Punkten bester Werfer in einem insgesamt offensiv starken Towers-Team.

Meisner mit Double-Double bei Hamburg

Nationalspieler Lukas Meisner kam mit 20 Punkten und 13 Rebounds auf ein "Double-Double", mit einer überragenden Trefferquote von 80 Prozent aus dem Feld. Auch Seth Hinrichs (10 Punkte, 11 Rebounds) punktete zweistellig in zwei Kategorien.

Oldenburg weiter unten drin

Dagegen geriet die Aufholjagd der Oldenburger, die in den ersten fünf Partien unter ihrem neuen Trainer Ingo Freyer drei Siege einfahren konnten, durch die Niederlage ins Stocken. Oldenburg, seit Jahren Dauergast in den Playoffs, befindet sich weiter in akuter Abstiegsgefahr.