BBL - Heidelberg siegt in der Overtime in Braunschweig

Die MLP Academics gewannen am Samstagabend (15.01.2022) in der Verlängerung bei den Basketball Löwen mit 93:82 nach Verlängerung. Topscorer des Spiels war Heidelbergs Brekkott Chapman, der auf 23 Punkte kam und außerdem 12 Rebonds einsammelte. Kelvin Martin kam auf 20 Punkte und rettete sein Team zudem mit seinem Korb zum 75:75-Ausgleich kurz vor der Schlusssirene in die Verlängerung.

Aufsteiger Heidelberg sammelte mit dem Sieg beim Tabellennachbarn wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und liegt nun sechs Pluspunkte vor den Abstiegsrängen.

Vier Partien in der BBL wegen Coronafällen verlegt

Allerdings ist die Tabelle der BBL wegen zahlreicher Spielabsagen weiterhin verzerrt. Auch am 17. Spieltag mussten aufgrund von Coronafällen vier Partien verlegt werden, darunter das Spiel des Überraschungsteams aus Chemnitz gegen Würzburg. Auch die Spiele Alba Berlin gegen Gießen, Göttingen gegen Frankfurt und Bamberg gegen Crailsheim wurden verschoben.