Der Tabellenzweite feierte am Mittwochabend (27.04.22) beim 96:81 (56:42) gegen die Hamburg Towers bereits den achten Sieg in Serie und rückte mit 48:12 Punkten näher an Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn (50:14) heran. Die Nationalspieler Maodo Lo (17 Punkte) und Johannes Thiemann (15) stachen bei Alba heraus.