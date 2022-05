Die Ludwigsburger setzten sich am Samstagabend (14.05.2022) zum Auftakt ihrer Viertelfinalserie in den BBL-Playoffs in einem dramatischen Spiel gegen Ratiopharm Ulm mit 104:99 durch.

Die Gäste aus Ulm lagen noch zur Halbzeit in Front, doch Ludwigsburg kämpfte sich ins Spiel zurück: Jonah Radebaugh, mit 20 Punkten Topscorer seines Teams, rettete die Gastgeber mit einem verwandelten Dreier zehn Sekunden vor Schluss in die Verlängerung.

Dort schien Radebaugh schon zum Matchwinner zu werden, traf 90 Sekunden vor der Sirene erneut per Dreier zur 90:88-Führung. Doch diesmal schlug Ulm zurück, Sindarius Thornwell erzwang eine zweite Overtime. Justin Simon sorgte für die erneute Führung, die Ludwigsburg nicht mehr abgab. Ulms Semaj Christen vergab die letzte Ausgleichschance zehn Sekunden vor dem Ende.

Blossomgame mit 41 Punkten und 16 Rebounds

Bei den Ulmern überragte Jaron Blossomgame mit 41 Punkten und 16 Rebounds - seine bislang beste Leistung in der BBL, die am Ende aber auch nicht zum Sieg reichte.