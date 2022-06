Basketball | Bundesliga

BBL-Playoffs: Bonn gibt sich noch nicht geschlagen

Stand: 04.06.2022, 20:01 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben ein vorzeitiges Saisonaus in der Basketball-Bundesliga abgewendet. Am Samstag (04.06.2022) gewannen die Bonner das dritte Playoff-Halbfinalspiel beim FC Bayern München mit 86:84 (45:40) und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2. Am kommenden Montag haben die Bayern mit einem Sieg in einem weiteren Heimspiel aber die Chance, ins Finale einzuziehen.