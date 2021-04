Spencer steuerte am Freitag (23.04.2021) beim 95:83-Sieg der favorisierten Hamburger 18 Punkte, sieben Rebounds und zwei Steals bei. Der 24-Jährige US-Amerikaner war Ende Februar zunächst als Trainingsspieler zu den Towers gekommen.

"Ich bin zufrieden mit Pat", sagte Hamburgs Trainer Pedro Calles nach der Partie. "Ich glaube, es war nicht einfach, heute sein erstes Spiel zu spielen und so zu produzieren. Er ist nun seit zwei Monaten bei uns und hat unsere Prinzipien verstanden. Ich freue mich für ihn, aber ich freue mich vor allem für das gesamte Team."

Einer der besten Lacrosse-Spieler der USA

Durch die Verpflichtung von Spencer konnten die Hamburger zunächst im Training Lücken schließen, die durch Verletzungen entstanden waren. Zum ersten April beförderten die Towers Spencer zum Lizenzspieler. "Er spielt auf der Guard-Position mit viel Energie", wird Calles auf der Klub-Webseite zitiert.

Spencer hatte in der High School Lacrosse und Basketball gespielt und avancierte anschließend zwischen 2016 und 2019 an der Loyola University Maryland zu einem der besten Lacrosse-Spieler des Landes. Doch im Anschluss wechselte er zum Basketball, spielte an der Northwestern University. Jetzt scheint er auch den Sprung in die BBL zu meistern.

10:0-Lauf in der Crunchtime

Gegen Würzburg hatte Hamburg einen guten Start erwischt, führte nach dem ersten Viertel 24:17. Im zweiten Viertel verspielten die Towers zunächst das Polster, um dann doch noch mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause zu gehen.

Im Schlussviertel schien es bei nur noch drei Zählern Unterschied auf eine spannende Schlussphase hinauszulaufen. Doch dann sorgte ein 10:0-Lauf der Hamburger in der Crunchtime für den letztlich deutlichen Sieg, mit dem die Towers Platz sechs festigten - ihre Playoff-Teilnahme haben sie bereits sicher. Bester Schütze der Partie war Hamburgs Maik Kotsar mit 21 Punkten. Für Würzburg, das als Tabellen-15. sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge hat, kamen Perry Jones und Robert Lowery jeweils auf 17 Zähler.