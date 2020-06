Nach dem 71:71 im Hinspiel setzten sich die Ludwigsburger im leeren Dome in München mit 94:85 (42:46) durch. Bester Werfer war der überragende Marcos Knight mit 26 Punkten.

Nachdem die Ludwigsburger im Viertelfinale noch Titelverteidiger und Gastgeber Bayern München ausgeschaltet hatten, behielten sie nach einer starken zweiten Hälfte auch gegen die bis dahin ungeschlagenen Ulmer die Oberhand. Ulm verpasste indes die erste Final-Teilnahme seit 2016. "Wir hatten eine Ludwigsburger Mannschaft an einem Punkt, wo wir uns gut gefühlt haben. Dann haben wir den Fuß vom Gas genommen" , sagte Aufbauspieler Per Günther bei "Magentasport". "Ludwigsburg hat verdient gewonnen."

Knight mit einem echten Lauf

Die Ulmer, die in der Liga bis zur Coronapause nur auf Rang neun gestanden hatten, präsentierten sich im "Do-or-Die"-Rückspiel im leeren Audi Dome zunächst deutlich treffsicherer aus der Distanz. In der ersten Hälfte wuchs der Vorsprung zwischenzeitlich auf 13 Punkte an, doch der überragende Knight, der fast jeden Wurf versenkte, hielt die Ludwigsburger im Spiel. Nach einem 9:0-Lauf direkt nach Wiederbeginn lag das Team von Headcoach John Patrick wieder in Führung.

Bei den Ulmern traf Archie Goodwin (19 Punkte) nach Belieben, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit mehreren Führungswechseln. In der Schlussphase verteidigte Ludwigsburg aber deutlich besser, offensiv überzeugten neben Knight auch noch Thomas Wimbush (22 Punkte), Nick Weiler-Babb (20) und Jaleen Smith (14).

Gegner sehr wahrscheinlich Alba Berlin

Der zweite Finalist wird am Mittwoch (24.06.2020, 20.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) zwischen Pokalsieger Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg ermittelt. Das Hinspiel hatten die Berliner allerdings klar mit 92:63 für sich entschieden. Somit werden die beiden Finalspiele am Freitag und am Sonntag sehr wahrscheinlich Ludwigsburg gegen Berlin lauten.