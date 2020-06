Marco Baldi traut dem Braten nicht. "Die Bayern haben immer noch mit Abstand die besten Spieler in den Reihen und alle Möglichkeiten, hier Meister zu werden, ohne Probleme" , sagt der Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. Als ersten Anwärter auf die Meisterschaft "sehe ich nach wie vor die Bayern" , erklärt der Manager.

Dabei ist das vom Papier her eigentlich seine Mannschaft. Die Berliner haben beim Meisterturnier in München in der Gruppe B eine makellose Vorrunde hingelegt und vier Siege eingefahren. Auch im Viertelfinale, das am Mittwoch (17.06.2020) startet, sind sie gegen Göttingen Favorit.

Bayerns Zipser: "Es wird hart"

Ganz anders die Bayern. Nach Pleiten gegen Ulm und Oldenburg reichte es für den Branchen-Primus nur zu Platz drei in der Gruppe A. Im Viertelfinale kommt es nun zum Duell mit dem Geheimfavoriten aus Ludwigsburg. Gegen den gab es in der Liga schon im Januar eine 74:81-Pleite. Für die Bayern war es damals die erste Saison-Niederlage.

"Es wird hart" , sagt Bayerns Nationalspieler Paul Zipser. Den Heimvorteil gibt es ohne Zuschauer eh nicht, und im Format mit Hin- und Rückspiel kann ein weiterer Ausrutscher in der K.o.-Phase schnell teuer werden. "Wir dürfen jetzt nicht rumheulen" , appelliert Zipser aber.

Ulm überrascht

In der Bayern-Gruppe hat sich Ulm mit vier Siegen durchgesetzt und sich damit überraschend in den Kreis der Titelfavoriten katapultiert. Im Viertelfinale bekommen es die Schwaben nun mit Frankfurt zu tun. Vom Erfolg sind die Ulmer selbst überrascht, von der Meisterschaft wollen sie deshalb nichts wissen. "In der Gruppenphase gibt es keine Überraschungen, die was wert sind" , sagt Routinier Per Günther. Und Ulms Trainer Jaka Lakovic sagt: "Nach der Vorrunde fängst du wieder bei Null an. Die Vorrundensiege werden dir in den Playoffs nicht helfen."

Bamberg mit neuem Selbstbewusstsein

Mit im Rennen ist auch noch der ehemalige Seriensieger Bamberg. Die Franken bekommen es als Dritter der Gruppe B mit Oldenburg zu tun - ein Duell auf Augenhöhe. Nach dem klaren Sieg zum Abschluss der Vorrunde gegen Vechta steigt das Selbstbewusstsein der Bamberger. "Ihr werdet den Rest des Turniers ein richtig gutes Bamberger Team sehen" , sagt Paris Lee, und Christian Lengfelder, erklärt: "Das war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Wir sind bereit für das Viertelfinale." Oldenburg kommt allerdings mit der Empfehlung, die Bayern geschlagen zu haben.

Kein Lagerkoller im Hotel

Was beim Meisterturnier funktioniert, ist die Umsetzung des strengen Hygienekonzeptes. Die Teams leben abgeschottet in einem Münchner Hotel, die Spieler sind von ihren Familien getrennt. Zudem haben sie auch keinen Kontakt zu anderen Klubmitarbeitern, wie etwa dem Pressesprecher oder dem Management.

Vom Lagerkoller kann aber offenbar keine Rede sein. "Es ist sehr viel angenehmer als gedacht. Man merkt, dass die Bemühungen von Ligaseite extrem hoch sind, hier alles gut zu gestalten. Es ist ein großes Miteinander" , sagt Ulms Per Günther, der abends gerne am Golf-Simulator im Keller seine Schlagkünste unter Beweis stellt.

Spieler greifen zum Wischmob

Vor dem Spiel müssen die Akteure durch eine Sicherheitsschleuse mit Sprühregen aus Desinfektionsmitteln. Das Spielfeld ist weiträumig abgesperrt. Betreten darf es nur, wer auch im Quarantäne-Hotel wohnt. Das heißt, dass die Spieler selbst zum Wischmob greifen müssen, wenn das Hallenparkett während der Partien von Schweiß befreit werden muss. Das Kampfgericht sitzt hinter Plexiglas. Überwacht wird das alles vom Hygienebeauftragten Florian Kainzinger, der das Konzept auch maßgeblich mitentwickelt hat. "Es gibt immer Kleinigkeiten, die es nachzubessern gilt" , sagt er, ist aber insgesamt zufrieden.

Lob von Bob Hanning

Lob gab es für das Meisterturnier auch aus anderen Sportarten. "Ich finde das gut. Das ist einer Idee sehr ähnlich, die wir der Liga vorgeschlagen haben, die aber am Ende nicht die Mehrheit gefunden hat" , sagt Bob Hanning, Manager des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin und Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB).

sid/dpa/red | Stand: 16.06.2020, 11:38