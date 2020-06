Alba gegen Bayern-Bezwinger - der Turnierverlauf

Die Ludwigsburger galten schon vor dem Turnier als Geheimfavorit, nicht nur weil sie in der regulären Saison als einziges Team Berlin und München schlagen konnten. Diese Rolle bestätigten sie auch in der Münchner Olympiahalle: Im Viertelfinale schaltete Ludwigsburg den FC Bayern aus, den Meister der zwei vergangenen Jahre und Top-Favoriten, im Halbfinale setzten sie sich gegen das Überraschungsteam aus Ulm durch und stehen verdient im Finale, zum ersten Mal überhaupt in der Klubgeschichte.

Alba Berlin wiederum spielte bislang den besten Basketball bei diesem Turnier und hat mit acht Siegen aus acht Spielen eine makellose Bilanz, auch das direkte Duell in der Vorrunde gegen Ludwigsburg ging an Berlin. Im Laufe des Turniers konnte Alba kontinuierlich zulegen, wenn der nächste Level gefordert war: zuletzt im Halbfinale gegen Oldenburg, die sie in Hin- und Rückspiel mit insgesamt mehr als 50 Punkten Differenz demütigten. Vorteil fürs Finale: Berlin.

Hölle gegen Offensiv-Spektakel - die Taktik

"Kein Team europaweit wünscht sich gegen Ludwigsburg zu spielen", sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi nach dem Finaleinzug. In der Tat ist Ludwigsburgs Stil, mit physischer Verteidigung und aggressivem Dauerdruck auf den Gegner, in der Liga berüchtigt. Coach John Patrick hat ihn selbst einmal als "40 Minutes of Hell" bezeichnet. Ludwigsburgs Spiel lebt von Rebounds, Balleroberungen und schnellem Überbrücken des Felds. Ludwigsburg hat mit Abstand die wenigsten Assists aller Teams in der Liga - also Pässe die zum Korberfolg führen -, weil sie am liebsten schon die erste Gelegenheit zum Abschluss nutzen, während sich die gegnerische Defensive noch sortiert.

Auch Alba bevorzugt das schnelle Umschalten, die Berliner können aber auch Systeme laufen und Abschlüsse kreieren. Ihre bekannte Offensivstärke, mit variablem Spiel, Tempo und exzellentem Ballmovement, hat Alba auch in München aufs Parkett gebracht. Dass sie auch Ludwigsburgs aggressive Defensive knacken können, haben sie im Gruppenspiel gezeigt, als sie den Riesen 97 Punkte einschenkten, 20 mehr als die Riesen sonst im Schnitt zulassen. Berlin hat das klar vielseitigere Spiel, wenn bei Ludwigsburg die Würfe von außen nicht fallen, schwinden die Chancen. - Vorteil fürs Finale: Berlin.

Knight auf MVP-Kurs - die Führungsspieler

Nachträgliche Änderungen im Boxscore sind normalerweise keine eigene Meldung wert. Anders verhielt es sich bei Luke Sikma, aus gutem Grund: Der Rebound, der Sikma im Anschluss an das Viertelfinale gegen Ulm zusätzlich zugesprochen wurde, war sein zehnter. Damit schaffte Berlins Anführer ein in der BBL eher seltenes Triple-Double: Zweistellige Werte in den Kategorien Punkte, Rebounds und Korbvorlagen. Beim Finalturnier scheint der US-Amerikaner entschlossen zu sein, die in der Vergangenheit nach einer Serie von Finalniederlagen gestreuten Zweifel an seinen Führungsqualitäten auszuräumen. Sikma spielte auf beiden Seiten des Feldes konstant stark: Mit schnellen Händen in der Verteidigung, vorne mit großer Übersicht als Passgeber, sehenswerten Anspielen unter den Korb und hoher Quote im Abschluss, vor allem von der Dreierlinie. Beim Basketball-IQ kommt in der Liga ohnehin kaum jemand an den 30-Jährigen heran.

Bei der Frage nach dem möglichen MVP des Turniers wird dennoch ein anderer Name höher gehandelt: Ludwigsburgs Marcos Knight zeigte im bisherigen Turnier die spektakulärere, individuelle Performance. Der 1,88-Meter-große Spielmacher lebt von seiner Athletik und seinen Qualitäten als Scorer. Mit 18 Punkten im Schnitt hat er im Finalturnier nochmals zugelegt und den Ausfall von Khadeen Carrington, Ludwigsburgs Topscorer der regulären Saison, mehr als kompensiert. Im zweiten Halbfinale gegen Ulm (26 Punkte, 13 Rebounds) kam er auf sein viertes Double-Double im Turnier. Mit seiner Schnelligkeit und Biss in der Defensive steht er für den Stil der Ludwigsburger. Beim Turnier in München hat er gezeigt, dass er vor allem in den entscheidenden Phasen explodieren kann - und dann bei seinen Korbattacken schwer zu stoppen: Wie im Halbfinale gegen Ulm, als er das Team in beiden Spielen nach Rückstand zurückbrachte. - Vorteil fürs Finale: Ludwigsburg.

Europäische Klasse bei Berlin - der Backcourt

Im Halbfinal-Rückspiel gegen Oldenburg sah man Peyton Siva gut gelaunt und scherzend mit den Kollegen am Spielfeldrand sitzen. Dass die Berliner nach komfortablem Vorsprung aus dem Hinspiel ihren etatmäßigen Spielmacher komplett draußen ließen und fürs Finale schonten, sagt sehr viel über die Qualität und die Tiefe des Kaders der Berliner. Gerade auf den Guard-Positionen gibt es bei Alba Qualität satt: Siva hat sich in den Euroleague-Spielen weiter zum Floor General entwickelt und ist auch in der Entscheidungsfindung gereift, in München sprühte er vor Spielfreude. Mit Martin Hermannsson haben die Berliner einen der besten Combo-Guards Europas, der im Pick’n’Roll-Spiel Angriffe initiieren kann, aber auch immer einen Weg zum eigenen Abschluss findet. Von der Bank können Jonas Mattisseck und Kenneth Ogbe, zwei der vielen jungen Talente, Energie bringen.

Bei den Ludwigsburgern führt der überragende Marcos Knight den Backcourt an, der vor allem aus schnellen Guards besteht, die in der Verteidigung Druck auf den Gegner ausüben. Neben Knight überzeugten auch Nick Weiler-Babb und Jaleen Smith als Scorer, insgesamt ist Alba aber besser besetzt und vor allem erfahrener. - Vorteil fürs Finale: Berlin.

Berliner Firepower - der Frontcourt

Alba stellt die stärkste Offensive der Liga, auch bei diesem Finalturnier. Und das, obwohl Rokas Giedraitis, einer ihrer stärksten Waffen, noch nicht richtig im Turnier ist und vor allem seinen Distanzwurf sucht. Dies fällt aber bislang nicht ins Gewicht, weil Berlins anderer Scharfschütze Marcus Ericsson umso sicherer seine Dreier versenkt. Daneben gibt es mit Kapitän Niels Giffey noch einen weiteren brandgefährlichen Schützen. Unter dem Korb verströmt der athletische Landry Nnoko Dominanz, von der Bank kommt Johannes Thiemann, der bislang defensiv stark war.

Bei dieser Tiefe des Kaders kann Ludwigsburg schwer mithalten. Thomas Wimbush lief zwar gegen Ulm heiß, ist aber insgesamt zu unkonstant. Auf der Centerposition spielt Johannes Wohlfarth-Bottermann seine vielleicht beste Saison, musste aber im Halbfinale verletzt auf die Bank. - Vorteil fürs Finale: Berlin.

Coach Aito gegen John Patrick - die Trainer

Seit 2003 steht John Patrick in der BBL an der Seitenlinie, so lange wie keiner der aktiven Trainer in der BBL. In dieser Zeit hat er seine Vereine geprägt, zunächst Göttingen, dann Würzburg und seit 2013 auch Ludwigsburg. Patrick schafft es immer wieder, die passenden Spieler für seinen physischen Spielstil zu finden. Er gilt als fordernder Trainer, aber auch als großer Motivator. Der US-Amerikaner ist zudem ausgezeichnet vernetzt in der Basketball-Welt, wegen der Ausfälle vor dem Turnier ist er neuerdings auch Jugendförderer, sein 16 Jahre alter Sohn Jacob wurde jüngster Schütze in einem BBL-Spiel.

Das Vertrauen in junge Spieler eint ihn auch mit seinem Gegenüber: Der 73-Jährige Aito Garcia Reneses ist der "Elder Statesman" des europäischen Basketballs. Im Gegensatz zu Patrick hat Coach Aito aber schon mehrere große Tiitel gewonnen, darunter neun Meisterschaften mit Barcelona, als Trainer und Sprtdirektor. Seine Philosophie vom mündigen Spieler setzt er nun auch in Berlin um, wo er im dritten Jahr mit dem weitestgehend gleichen Stamm von Spielern zusammenarbeitet. Der Spanier hat Alba zurück auf die große europäische Bühne gebracht . Der erste Meistertitel für Berlin seit 2008 wäre die Krönung. - Vorteil fürs Finale: Berlin.

Ludwigsburger Wille - der Teamfaktor

Die besondere Atmosphäre in der Halle ohne Zuschauer konnte den Ludwigsburgern nichts anhaben. Die Spieler auf der Bank gingen bei jedem Ballwechsel mit und sorgten für Lautstärke - wie ein C-Jugend-Team bei der ersten großen Reise zu einem internationalen Turnier, das sich vorher mit einer Magnumflasche Cola gepuscht hat. Ludwigsburg lebt wie keinw andere Mannschaft der Liga von ihrem Teamgeist und ihrer Willensstärke, mit dem sie auch schon die den Top-Favoriten aus München am Ende in die Knie zangen. Aber auch die Berliner sind ein eingespieltes Team, gestählt durch viele Niederlagen. Mit dem Pokalsieg im März haben sie nach zuvor sechs verlorenen Endspielen auch ihr Final-Trauma abgelegt. Vorteil fürs Finale: Ludwigsburg.

Stand: 25.06.2020, 12:00