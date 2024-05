Viertelfinale in der BBL Bayern-Basketballer gleichen gegen Ludwigsburg aus Stand: 20.05.2024 18:57 Uhr

Nach der überraschenden Niederlage zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der BBL hat Bayern München in Spiel zwei gegen Ludwigsburg zurückgeschlagen. Die Münchener gewannen am Montag (20.05.2024) im heimischen Dome mit 83:67 (43:33) und stellten die "Best of five"-Serie auf 1:1.

Damit revanchierte sich der Vorrundensieger für die überraschende 98:102-Niederlage am Freitag. Spiel drei findet am Mittwoch (18.30 Uhr im Livecenter von sportschau.de) in Ludwigsburg statt.

Bester Werfer der Münchener war Carsen Edwards mit 21 Punkten vor Isaac Bonga (18) und Ex-NBA-Profi Serge Ibaka (15.) Ludwigsburg, das eine schwache Trefferquote von 34,5 Prozent hatte, hatte in Silas Melson (20 Punkte) seinen erfolgreichsten Scorer.