Alba Berlin und FC Bayern München standen sich in drei der vier vergangenen Endspiele um die deutsche Meisterschaft gegenüber. Und alles spricht dafür, dass Alba und Bayern auch in der kommenden Saison den Titel unter sich ausmachen werden. An der Vormachtstellung der beiden deutschen Euroleague-Klubs, was Qualität, Kadertiefe, Erfahrung und auch Budget angeht, hat sich nichts geändert.

Alba gegen Bayern - das Dauer-Duell um den Titel