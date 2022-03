Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den USA stehen wegen des Kriegs in der Ukraine kurz vor dem Abbruch. John Sullivan, US-Botschafter in Moskau, wurde am Montagabend (21.03.2022) ins russische Außenministerium einbestellt und bekam eine offizielle Protestnote überreicht. Der US-Diplomat nutzte den Rapport dazu, um im Gegenzug den Zugang zu amerikanischen Staatsbürgern zu fordern, die in Russland inhaftiert sind.

Mutmaßlicher Drogenbesitz - WNBA-Star Griner in Russland in Haft

Unter ihnen befindet sich auch die Basketballerin Brittney Griner. Die 31-Jährige ist eine der größten Stars der US-Profiliga WNBA , Meister mit Phoenix Mercury und zweifache Olympiasiegerin. Griner war bis vor kurzem auch beim russischen Spitzenklub UMMC Jekaterinburg aktiv, wie eine ganze Reihe von US-Basketballerinnen, die außerhalb der WNBA-Saison für viel Geld bei europäischen Top-Klubs spielen.

Seit Mitte Februar allerdings sitzt Griner in Untersuchungshaft, nachdem sie wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen wurde, wie die russische Zollbehörde und ihre Anwälte inzwischen bestätigt haben. Nach Angaben des russischen Zolls sollen bei einer Kontrolle in Griners Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Haschisch-Öl entdeckt worden sein, ihr droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Der Fall versetzte die US-Diplomatie sofort in Alarmbereitschaft - in einer Phase, in der die Beziehungen zwischen den USA und Russland infolge des Angriffs auf die Ukraine so schlecht sind wie zuletzt zu Zeiten des Kalten Krieges. In der Vergangenheit hatten US-Politiker der russischen Justiz mehrfach vorgehalten, dass in Russland ansässige US-Staatsbürger wegen zweifelhafter Anschuldigungen angeklagt und teils auch verurteilt worden seien. Joaquin Castro, Kongressabgeordneter aus Texas, erneuerte diesen Vorwurf, gleich nach Bekanntwerden von Griners Festnahme. Dies sei " ein weiteres Beispiel dafür, dass Russland US-Staatsbürger mit falschen Anschuldigungen belegt und zu Unrecht inhaftiert “, sagte er in der "New York Times".

State Department zum Fall Griner: "Extrem heikle Situation"

Die Regierungsstellen in den USA gingen bislang sehr zurückhaltend mit dem Fall um. Sie setzen auf möglichst diskrete Verhandlungen mit der russischen Seite, vor allem um Griners Wohlergehen nicht zu gefährden. Colin Allred, Abgeordneter im US-Kongress und Mitglied im außenpolitischen Ausschuss, sprach in der "New York Times" von einer "extrem heiklen Situation" . Man werde versuchen, alles zu tun, um Griner zu helfen, betonte Allred. Aber gleichzeitig auch " alles zu unterlassen, was sie in Gefahr bringt oder ihre Situation weiter verschlimmert ".

Rückkehr in die USA ungewiss: Brittney Griner im Trikot von Phoenix Mercury

Griner selbst ließ über eine nicht näher bezeichnete Vertrauensperson aus der Untersuchungshaft mitteilen, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Juristisch wird sie von einem russischen Anwaltsteam vertreten, unter anderem deshalb wurden zuletzt die Forderungen von US-Seite immer lauter. Nach Angaben des US-Außenministeriums wurde der inhaftierten Griner wiederholt der Kontakt zu amerikanischen Konsulatsmitarbeitern verweigert, dies sei ein klarer Verstoß gegen internationale Normen.